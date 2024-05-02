В результате обстрела поселка Мемрик в Донецкой области погибли два человека. Еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин на своей странице в Фейсбуке.

По словам главы ОВА, среди погибших – 12-летний ребенок. Двое раненых доставлены в больницу.

Филашкин сообщил, что Мемрик обстреляли из "Градов" – по предварительной информации, повреждены семь частных домов.

Ранее мы писали, что россияне обстреляли поселок Горняк Донецкой области. Два человека погибли, еще шестеро ранены.

Война в Украине идет уже 799-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинский военный паблик Deep State сообщил, что россияне захватили Керамик и Новокалиново под Авдеевкой, а также продвинулись к северу от Очеретино. Официально потеря сел не подтверждалась. Но об этом также написал военный аналитик Bild Юлиан Репке.

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