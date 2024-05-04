После удара РФ по Одесскому району поврежден инфраструктурный объект. Пострадали три человека
После сегодняшних ударов по Одесскому району повреждён объект инфраструктуры, пострадали три человека.
Об этом сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Купер в своём телеграм-канале.
"Известно о трех раненых: мужчине и двух женщинах. Мужчине медицинская помощь оказана на месте, женщины госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждена гражданская инфраструктура. На месте работают все соответствующие службы", - написал глава ОВА.
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