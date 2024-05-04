После сегодняшних ударов по Одесскому району повреждён объект инфраструктуры, пострадали три человека.

Об этом сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Купер в своём телеграм-канале.

"Известно о трех раненых: мужчине и двух женщинах. Мужчине медицинская помощь оказана на месте, женщины госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждена гражданская инфраструктура. На месте работают все соответствующие службы", - написал глава ОВА.

Ранее россияне ударили ракетами по Кривому Рогу. Возник пожар.

Также стало известно, что россияне атаковали объект теплогенерирующей инфраструктуры в Николаеве.

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