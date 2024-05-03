Россияне ударили ракетами по Кривому Рогу. Возник пожар
Власти Днепропетровской области подтвердили вчерашний ракетный удар по району Кривого Рога. Вследствие прилёта был пожар.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале.
"Вчера вечером враг нанес ракетный удар по Криворожскому району. Возник пожар, который ликвидировали спасатели. Обошлось без жертв", - говорится в сообщении.
Глава ОВА добавил, что РФ продолжила атаковать Никопольский район.
"Сначала вечером агрессор попал дроном-камикадзе по райцентру. Затем из тяжелой артиллерии обстрелял Красногригорьевскую общину. К утру под ударом снова оказался Никополь. А еще – Марганецкая община. Оккупанты применяли беспилотники. Люди не пострадали", - сообщил Лысак.
Напомним, недавно в районах Днепра и Кривого Рога после ночной атаки были повреждены энергетические объекты. Сообщалось о пострадавших.
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