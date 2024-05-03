Власти Днепропетровской области подтвердили вчерашний ракетный удар по району Кривого Рога. Вследствие прилёта был пожар.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

"Вчера вечером враг нанес ракетный удар по Криворожскому району. Возник пожар, который ликвидировали спасатели. Обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что РФ продолжила атаковать Никопольский район.

"Сначала вечером агрессор попал дроном-камикадзе по райцентру. Затем из тяжелой артиллерии обстрелял Красногригорьевскую общину. К утру под ударом снова оказался Никополь. А еще – Марганецкая община. Оккупанты применяли беспилотники. Люди не пострадали", - сообщил Лысак.

Напомним, недавно в районах Днепра и Кривого Рога после ночной атаки были повреждены энергетические объекты. Сообщалось о пострадавших.

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