Спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук объяснил, почему Россия усилила удары баллистическими ракетами (в первую очередь "Искандер-М").

Об этом он рассказала в эфире телемарафона.

"Эта платформа мобильная, она передвижная, соответственно время на развертывание у нее небольшое, это минуты, а на сворачивание - еще меньше. Поэтому, соответственно, выбрали они применять сейчас именно баллистику - и скорость другая, и время на реакцию меньше", - пояснил Плетенчук.

Напомним, новые системы "Пэтриот", которые способны сбивать такие ракеты, начнут поступать в Украину не ранее конца июня. Для её использования нужно также обучить солдат. В понедельник около 70 украинских военных начнут шестинедельный сокращённый курс, который обычно занимает 6-9 месяцев.

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