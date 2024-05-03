Италия передаст Украине ещё одну систему ПВО SAMP/T.

Об этом сообщает газета La Repubblica со ссылкой на свои источники.

Как пишет издание, эта установка способна сбивать баллистические и сверхзвуковые крылатые ракеты.

Пакет с военной помощью, куда входит эта система ПВО, еще должен утвердить парламент. Рим рассчитывает закончить все процедуры утверждения до саммита G7, который состоится 13 июня.

Как мы сообщали, Киев ведёт переговоры о получении двух батарей ЗРС Patriot и одной SAMP/T.

Европейские страны не планировали отправлять свои системы ПВО в Украину, аргументируя это тем, что им необходимо сохранять собственный оборонный потенциал. Германия передала Украине две системы Patriot, но на этой неделе дала понять, что дальнейших поставок не будет.

Напомним, год назад Италия передала Украине первую батарею SAMP/T. Французско-итальянский зенитно-ракетный комплекс требует 20 специалистов для обеспечения боеспособности.

Война в Украине идёт уже 800-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армии РФ удалось закрепиться в Очеретино на авдеевском направлении, сообщил спикер украинской группировки "Хортица" Назар Волошин. РФ, по его словам, добилась "определенных тактических успехов, но оперативного преимущества" не получила.

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