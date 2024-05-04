В последние месяца РФ продолжает активно наступать на фронте и выделенная американская помощь поможет Украине удержать фронт и может вернуть позиции, но ситуация "очень тяжелая".

Об этом в комментарии Euronews заявил старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований RUSI Эд Арнольд.

"Путин, вероятно, находится в более выигрышном положении, чем шесть месяцев назад. Так что это работает, и он может идти в наступление. Ситуация для украинцев сейчас, действительно, очень тяжелая. Реальная сложность в том, что вся техника и новые боеприпасы позволят лишь удержать фронт на месте", - считает Арнольд.

Украинские военные жалуются на нехватку людей.

"Мы выиграем войну, но потери будут критическими для Украины. У нас не хватает людей: на начало войны нас было 38 миллионов. Слишком много людей уезжает. Некоторые из них не хотят воевать, некоторые не могут воевать. И если мы потеряем слишком много людей, мы просто не сможем защитить нашу страну. Поэтому нам нужна помощь", - заявил украинский военный Александр Матяш.

Также сообщалось, что Запад будет требовать военных успехов от Украины после получения новой помощи.

В свою очередь западные СМИ сообщали, что с помощью поставок из США Киев должен решить проблему критической нехватки войск и укрепить оборону

Война в Украине идет уже 801-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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