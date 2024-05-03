Украина получит от США новые дроны с огнестрельным оружием на борту.

Об этом сообщает Defence Industry Europe.

Заявляется, что компания Feloni Aero предложит Украине дроны, которые могут быть оснащены пулемётом калибра 5.56 мм, а также противотанковыми ракетами и передовыми средствами наблюдения.

Когда беспилотники могут быть получены, неизвестно, поскольку Feloni Aero сообщает, что только разрабатывает их.

Ранее газета Politico писала, что США готовят в рамках программы USAI (производство оружия для Украины) пакет помощи на общую сумму шесть миллиардов долларов. Пакет будет включать в себя системы ПВО/ПРО Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, средства противодействия беспилотникам и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.

Также мы рассказывали, что специально разработанные для Украины американские высокоточные авиабомбы GLSDB стали жертвой российской РЭБ.

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