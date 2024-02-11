Россияне испытали на фронте свои новые дроны, которые могут обходить украинскую РЭБ.

Об этом в эфире телемарафона заявил украинский военный, специалист по дронам Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, это произошло на Херсонском направлении. Россияне сначала пытались атаковать катер ВСУ на Днепре обычными дронами, но судно было прикрыто куполом РЭБ.

После был применен беспилотник нового типа "с машинным зрением", который обошел систему помех.

Недавно The Economist написал о "дронах-убийцах", впервые появившихся в Украине. Издание отмечает, что новое оружие меняет баланс между людьми и технологиями в войне. Американские артиллерийские снаряды с gps-наведением стоят 100 тыс. долларов за штуку, а FPV-дроны могут стоить всего несколько сотен долларов и печататься в любом подвале на 3D-принтере.

Напомним, в России заявили, что собираются наращивать производство FPV-дронов и вложить в эту сферу миллиард долларов.

Война в Украине идет уже 718-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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