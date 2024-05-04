В субботу, 4 мая, россияне ударили ракетой по промышленному предприятию в Индустриальном районе Харькова. Возник мощный пожар, пострадали четыре человека.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

"Масштабный пожар на предприятии. Уже есть информация о четырех пострадавших - ранения и ожоги", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что пострадали трое мужчин и женщина.

Между тем в местных пабликах появились фото и видео клубов черного дыма над Харьковом, где был прилет по промышленному предприятию.

Напомним, накануне по Харькову был нанесен удар авиабомбой, погибла прикованная к кровати 82-летняя женщина.

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