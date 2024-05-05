В ночь на 5 мая 2024 года российские оккупанты атаковали с северного и южного направлений 24-ю ударными БПЛА типа "Shahed-131/136".

Об этом сообщает командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук.

"В результате боевой работы уничтожены 23 ударных БПЛА в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера РФ атаковала Украину 13 "Шахедами". В Воздушных силах ВСУ сообщили, что все дроны сбили в Днепропетровской и Харьковской областях.

В Харькове в результате попадания обломков горели двухэтажное офисное и складское здание. А также здание шиномонтажа. Пострадали 4 человека.

Ранее спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук объяснил, почему Россия усилила удары баллистическими ракетами (в первую очередь "Искандер-М").

Война в Украине идет уже 802-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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