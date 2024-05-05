Ночью были уничтожены 23 из 24 "Шахедов", которыми атаковала Россия
В ночь на 5 мая 2024 года российские оккупанты атаковали с северного и южного направлений 24-ю ударными БПЛА типа "Shahed-131/136".
Об этом сообщает командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук.
"В результате боевой работы уничтожены 23 ударных БПЛА в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера РФ атаковала Украину 13 "Шахедами". В Воздушных силах ВСУ сообщили, что все дроны сбили в Днепропетровской и Харьковской областях.
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