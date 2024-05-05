В воскресенье, 5 мая, в Украине идет 802-й день войны с Россией.
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5 мая
09:41 Кадры пожара в Днепре после атаки "Шахедов". Сообщалось о падении обломков на объекты инфраструктуры.
Заявляется о пожарах в двух местах.
09:03 Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой.
08:19 Украинский военный паблик Deep State подтверждает захват Россией двух сел - Архангельского под Очеретино и Котляровки на Купянском направлении.
Также, сообщает телеграм-канал, войска РФ вышли на границы Очеретино и продвинулись в Красногоровке (где, как сообщали российские паблики, был захвачен кирпичный завод).
08:00 Сегодня ночью были сбиты 23 из 24 "Шахедов", которыми атаковала Россия. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"В результате боевой работы уничтожены 23 ударных БПЛА в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.
В Днепре обломки поразили ряд объектов инфраструктуры, также пострадала многоэтажка (на фото).
В Харькове беспилотники вызвали пожар в частном секторе, сообщают местные власти.