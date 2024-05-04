Сегодняшние обстрелы РФ были нацелены на украинскую ПВО. Они могут означать подготовку массированного удара по энергетике.

Об этом пишут украинские мониторинговые паблики.

"Траектория ракет, что летели на Одесскую область, была через Херсонщину, бывший Снигирёвский район Николаевской области, затем Вознесенский район Николаевской области – перелёт на Одесскую область", – написал известный телеграм-канал "Николаевский Ванёк".

По информации паблика, для ударов по украинской ПВО использовались низколетящие "Искандеры" и "Калибры".

"Обстрел ожидаем на днях. Целью будет в очередной раз энергетическая инфраструктура в разных областях страны, с упором на центральные и западные области", – пишет телеграм-канал.

Ранее в МИД сообщили, что обстрелами РФ в Украине повреждена половина энергосистемы.

Война в Украине идёт уже 801-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.