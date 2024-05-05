Сегодня днем российские военные атаковали Шевченковский район Харькова. Есть пострадавшие и повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Медики оказывают помощь пяти пострадавшим, получившим поражение обломками стекла. По предварительной информации, враг нанес удар КАБом по центральной части города Харькова", - заявил Синегубов.

Медики оказывают помощь пяти пострадавшим.

По предварительной информации, враг нанес удар КАБом по центральной части города Харькова.

Также мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании в частный дом, пострадали два человека.

Напомним, сегодня ночью российские военные атаковали беспилотниками Харьков. Пострадали шесть человек, среди них 8-летняя девочка. Повреждены по меньшей мере восемь жилых домов, а также хозяйственные постройки, гаражи, автомобили.

Война в Украине идет уже 802-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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