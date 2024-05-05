В Днепре в результате падения обломков "Шахедов" повреждены инфраструктурные объекты. Возникли несколько пожаров. Также повреждена многоэтажка.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В ГСЧС сообщили, что в результате атаки российскими БПЛА в Днепре произошло два пожара по разным адресам.

"Пожар спасатели ликвидировали. К счастью, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, ночью были сбиты 12 беспилотников в Криворожском, Никопольском и Днепровском районах.

В Слобожанской громаде разбиты два автомобиля, поврежден магазин.

"С вечера терроризировали российские войска и Никопольщину. Пять раз применили ударные дроны разных типов, а еще дважды обстреляли из тяжелой артиллерии. Били по райцентру. В Никополе повреждены два предприятия, рекреационный объект и частный дом", - написал Лысак.

Напомним, сегодня ночью были уничтожены 23 из 24 "Шахедов", которыми атаковала Россия.

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