Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в субботу, 4 мая.

Зеленский заявил, что выслушал доклады главкома ВСУ Александра Сырского и руководителя ГУР Кирилла Буданова о ситуации на фронте.

Кроме того, президент рассказал, что на Донбассе ВСУ сбили российский самолёт Су-25.

Также Зеленский призвал украинцев быть в эти дни "особенно внимательными". Не исключено, что он имеет в виду вероятность нанесения массированного удара, о чем ранее сообщали украинские военные паблики.

Напомним, мониторинговые телеграм-каналы писали, что сегодняшние обстрелы РФ были нацелены на украинскую ПВО. Они могут означать подготовку массированного удара по энергетике.

Война в Украине идет уже 801-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В публикации рассказывается о судьбе Часова Яра и в целом обстановке на фронте, откровениях генерала Скибицкого, последних новостях о мобилизации.

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