МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Сообщается, что он разыскивается "по статье УК".

Об этом сообщают российские СМИ.

"Зеленский Владимир Александрович, родившийся 25.01.1978 года в Кривом Роге, разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ".

Других подробностей они не сообщают.

Также в России вслед за Зеленским объявили в розыск и экс-президента Украины Петра Порошенко. Данные о нем появились в базе МВД РФ.

Ранее в РФ объявили в федеральный розыск командующего Воздушными силами ВСУ Олещука.

Кроме того, в конце апреля 2023 суд в Москве заочно арестовал начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова по "делу о терроризме". Буданова ФСБ обвинила в организации взрыва на Крымском мосту осенью прошлого года.

Война в Украине идет уже 801-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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