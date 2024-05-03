США не видят готовности Китая поддержать "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби на брифинге, передает "Голос Америки".

"Мы бы приветствовали участие (в конференции в Швейцарии - Ред.) Китая или любой другой страны, которая хотела бы присоединиться, и которая учитывает и уважает план из 10 пунктов президента Зеленского (ключевой из них - вывод российских войск на границы 1991 года - Ред.). Но я бы неправильно сказал, если бы говорил вам, что мы действительно видим движение Китая в этом направлении. Мы такого не видели", - сказал Кирби.

Напомним, что сейчас главная интрига - примет ли Китай участие в швейцарском саммите по украинской "формуле мира", который пройдет в июне.

О том, что Пекин пока не подтвердил своего присутствия, вчера заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее глава Китая Си Цзиньпин призвал собрать мирную конференцию с участием России.

Напомним, у Китая есть свой мирный план, который не совпадает с "формулой мира" Зеленского. План Пекина подразумевает прекращение огня по линии фронта без вывода российских войск на границы 1991 года.

Мы анализировали в отдельном материале, какую роль может сыграть Китай в мирном урегулировании в Украине.