Украина хочет провести в марте саммит лидеров стран по формуле президента Владимира Зеленского. Но мероприятие скорее всего перенесут на апрель или даже май. Причина - отсутствие кворума мировых лидеров.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами властей Украины.

Украина хочет, чтобы на встрече присутствовал Китай. На данный момент это один из ключевых вопросов.

"Глава МИД Дмитрий Кулеба стремится встретиться с китайским коллегой Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы убедить Пекин принять участие во встрече на высоком уровне", - говорится в статье.

Но состоится ли такая встреча, пока непонятно.

Напомним, по информации Washington Post, планы США по Украине не предусматривают возвращения утраченных территорий. Долгосрочная стратегия "преуменьшит акцент на отвоевании территории и вместо этого сосредоточится на том, чтобы помочь Украине отразить новые наступления России". А также укрепить оборонные и экономические возможности Киева.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Украина хочет установить прямой канал связи между Зеленским и главой Китая.

Война в Украине идет уже 724-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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