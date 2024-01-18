Украина пытается организовать телефонный разговор между главой Китая Си Цзиньпином и украинским президентом Владимиром Зеленским, поскольку планирует провести саммит по "формуле мира" на уровне лидеров.

Об этом пишет Bloomberg.

В публикации говорится, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участвовавший во Всемирном экономическом форуме в Давосе, рассказал, что украинское правительство настаивает на установлении прямого канала связи между Си Цзиньпином и президентом Украины.

"Есть вещи, о которых они могут поговорить... "Формула мира" Зеленского - это способ восстановить длительный справедливый мир в Украине", - заявил Кулеба.

Ранее американская газета Politico сообщила, что Китай отклонил просьбу Украины о встрече в Давосе между премьером КНР Ли Цяном и Владимиром Зеленским.

Президент Украины уже отреагировал на публикацию, заявив, что и не планировал встречаться в Давосе с китайским премьером, потому что это не его уровень.

Перед этим газета Financial Times писала, что решение Китая не участвовать в обсуждение мирного плана для Украины в Давосе подорвало значение этого мероприятия.