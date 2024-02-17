В субботу, 17 февраля, в Украине идет 724-й день войны с Россией.

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17 февраля

09:20 Сегодня ночью российские войска нанесли удар по Купянску. Пострадали 75-летний мужчина и 71-летняя женщина.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"2:35 враг совершил обстрел г. Купянск. Попадание в частное домовладение, где разрушены стены, кровля. В соседних домах выбило окна, стекла, кровли. Травмирован 75-летний мужчина и 71-летняя женщина, без госпитализации", - написал он.

За прошедшие сутки артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 13 населенных пунктов Харьковской области.

Также вечером россияне нанесли удар по селу Черкасские Тишки Харьковского района. Пожар произошел в жилом доме. Жертв и пострадавших нет.

09:18 Россия заявляет, что сегодня ночью отразила атаку 33 беспилотников. Более половины из них атаковали Брянскую область - 18 единиц.

Паблики Брянска показали кадры, на которых слышен сильный взрыв, видна вспышка и срабатывает сигнализация.

Официально заявляется, что пострадавших и разрушений нет, но "оперативные службы работают на месте".

Также дроны были сбиты над территориями Белгородской (4 БпЛА), Воронежской (4), Курской (1) и Калужской (6) областей.

08:17 Третья штурмовая бригада ВСУ, которая находилась также и на Авдеевском коксохиме, тоже заявила об отходе.

"Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар. Благодарю командование за взвешенное решение. Бой продолжается", - заявил командир бригады Андрей Билецкий.

Впрочем, он не уточнил, оставляет ли Украина коксохимический завод, который пока не был окружен.

В свою очередь командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский, как и ранее Сырский, заявил о выходе из всей Авдеевки.

"Окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах", - добавил Тарнавский.

07:57 Главком ВСУ Александр Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки - с целью сохранения жизней солдат.

"Принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах", - сообщил генерал.

Выводятся ли силы из коксохимзавода, который не был окружён, Сырский не уточнил.

По его словам, идёт укрепление новых занимаемых позиций.