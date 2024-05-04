В западных СМИ пишут о том, что Украина собирается вести мирные переговоры с Россией.

Поводом стало интервью замглавы ГУР Вадима Скибицкого журналу The Economist, где он заявил, что добиться победы на поле боя Украина не сможет, и придется вести переговоры с РФ. Скибицкий предположил, что они могут начаться во второй половине 2025 года.

Многие западные издания подхватили этот тезис и вынесли тему о переговорах в заголовки.

"Мирные переговоры в Украине являются альтернативой неизбежному поражению на поле боя, говорит высокопоставленный генерал", - пишет британская The Telegraph.

"Украина не может победить Россию на поле боя и ей придется вступить в переговоры с Путиным, признает один из высокопоставленных военачальников Зеленского, генерал-майор Вадим Скибицкий. Замначальника военной разведки Украины заявил, что в конечном итоге потребуются переговоры с Россией", - озаглавила свой материал Daily Mail.

На тот же момент обратило внимание агентство Reuters: "Украина может со временем начать переговоры с Россией, говорит офицер разведки".

Ранее сообщали, что американская помощь поможет Украине удержать фронт, но ситуация "очень тяжелая". Украинские военные жалуются на нехватку людей.

Война в Украине идет уже 801-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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