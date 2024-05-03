Министр обороны Украины Рустем Умеров находится в командировке, поэтому приказ Минобороны от 27 апреля с обновленным списком заболеваний, которые определяют пригодность к военной службе, подписан и. о. министра обороны Иваном Гаврилюком.

Об этом говорится в ответе Минобороны на запрос "Громадского".

Ранее из-за подписи Гаврилюка появились слухи о возможной отставке Умерова.

Напомним, недавно главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов сообщил, что Офис президента Украины Владимира Зеленского готовит замену министра инфраструктуры Александра Кубракова действующим главой Минобороны Рустемом Умеровым.

В ответ советник главы Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что это фейк и обвинил Бутусова в безответственности.

Война в Украине идет уже 800-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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