Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск командующего Военно-воздушными силами Украины Николая Олещука.

Его имя появилось в соответствующей базе данных МВД.

"Олещук Николай Николаевич. 25.05.1972. Разыскивается по статье УК", — сказано базе.

В начале октября Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения Олещуку по статье о теракте, совершенному группой лиц по предварительному сговору, а также руководителю Главного управления разведки Украины Кириллу Буданову. Также в списокзаочно обвиненных вошли командующий ВМС Алексей Неижпапа и командир украинского полка беспилотников Сергей Бурденюк.

Олещука объявили в розыск после украинского авиаудара по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск" в Крыму. Воздушные силы ВСУ заявили, что удар по судну в порту Феодосии был нанесен крылатыми ракетами.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что атака по кораблю совершалась несколькими западными дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP. По его словам, РФ может сбивать эти ракеты, но ПВО удается обходить с помощью "определенных тактических приемов и хорошего западного вооружения".