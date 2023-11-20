МВД России объявило в розыск украинского бизнесмена Александра Поворознюка по уголовной статье о "возбуждении ненависти в интернете с угрозой насилия".

Об этом пишут российские издания со ссылкой на данные базы МВД РФ.

Предприниматель Поворознюк стал известен в Украине благодаря видеороликам, в которых он критикует украинских политиков-соперников президента Владимира Зеленского.

Также Поворознюк фигурирует в скандале с сериалом "ПГТ Ингулец", из-за которого подал в отставку министр культуры Александр Ткаченко. Один из разработчиков сериала подтвердил, что прототипом главного героя стал Поворознюк. Сам владелец ФК "Ингулец" в комментарии "Стране" прокомментировал скандал вокруг съёмки комедийного сериала за бюджетный счёт и свою причастность к нему отрицал.

Летом бизнесмен заявил, что готов создать политическую партию и участвовать в выборах после завершения боевых действий в стране. На вопрос, есть ли у него президентские амбиции, о чем часто говорят в СМИ, Поворознюк ответил, что пока президент - Зеленский, думать об этом не будет.