МВД Украины объявило патриарха Московского и всея Руси Кирилла (в миру Владимира Гундяева) "скрывающимся от досудебного расследования".

Клирик числится в розыске, следует из базы данных ведомства.

В ноябре Служба безопасности и Офис генерального прокурора сообщили о подозрении главе РПЦ по трем уголовным статьям: о посягательстве на территориальную целостность, оправдании агрессии РФ и планировании войны.

Война в Украине идет уже 660-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был сбит 41 "Шахед" - в основном в Одесской области. Днем РФ применила ракеты "Кинжал". Воздушные силы подтвердили удар по городу Староконстантинов Хмельницкой области. Также взрывы были слышны в Киеве. Информации о пострадавших и повреждениях нет. Ближе к вечеру взрывы прозвучали и в Днепре

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