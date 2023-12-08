Через несколько часов после того, как на встрече с "главой Народного совета ДНР" Артёмом Жогой президент РВ Владимир Путин объявил о своем участии в выборах президента РФ, СБУ заявила, что сообщила Жоге о подозрении.

Об этом известила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

С 2014 года Жога участвует в боевых действиях на Донбассе против Украины. Тогда вместе со своим сыном он вступил в отряд пророссийских боевиков "Спарта" ныне покойного Арсения Павлова по прозвищу Моторола. Жога стал его близким соратником. Сейчас он возглавляет "Народный совет ДНР".

Его подозревают в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору.

Ранее он уже был заочно приговорен к 12 годам тюрьмы по обвинению в участии в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях.

Сегодня СБУ также сообщила, что задержала российского агента в Одессе, который хотел баллотироваться в Верховную Раду. По версии следствия, деньги на предвыборную кампанию были выделены ФСБ. Кроме того, подозреваемый получал 5,5 тыс. долларов ежемесячно. Ему дали псевдоним "Мазепа".

Мы также писали, что СБУ объявила о подозрении в госизмене бывшему замглавы СНБО Владимиру Сивковичу.