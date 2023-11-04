Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали доказательства главы РПЦ Владимира Гундяева (известного как патриарх Кирилл), который способствует вооруженной агрессии РФ и отрицает военные преступления оккупантов.

Об этом сообщает телеграм-канал СБУ.

"Для распространения пропаганды он массово использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ на территории России, а также представителей УПЦ (МП) в Украине.

Кроме того, Гундяев регулярно распространяет нарративы кремля в виде онлайн-проповедей или собственных видеокомментариев", - говорится в сообщении.

В частности, задокументировано, что в марте 2022 года на сайте РПЦ была опубликована "статья" о литургии, где клирик благословил командующего росгвардией РФ Золотова на войну против Украины.

Также в конце февраля 2023 на официальном ютуб-канале РПЦ вышел видеоматериал, в котором Гундяев оправдывает оккупацию востока Украины.

Кроме того, патриарх неоднократно давал комментарии пропагандистам с центральных телеканалов России, в которых поддерживал агрессивную политику Кремля и призывал верующих объединиться в войне против Украины.

Патриарха Кирилла обвиняют по трем уголовным статьям - посягательство на территориальную целостность, оправдание агрессии РФ и планирование войны.

Отметим, в СБУ сообщили, что с начала полномасштабной войны с Россией СБУ открыла 70 уголовных дел на священников УПЦ. 16 из попавших под следствие - митрополиты этой конфессии.

Ранее в СБУ сообщили, что РПЦ создает "православные ЧВК" для войны в Украине.