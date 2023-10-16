Лишенный церковного сана российский богослов Андрей Кураев сообщил, что покинул Россию и уехал в Прагу.

На своем сайте он опубликовал заметку, озаглавленную: "И все-таки - отъезд".

"До некоторой степени боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства и пониманием того, что здесь мои родители провели самые счастливые годы своей жизни", – написал Кураев.

Отметим, что Кураев активно критиковал патриарха Кирилла и политику РПЦ, а с началом российского вторжения в Украину занял антивоенную позицию.

Летом прошлого года богослова оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о "дискредитации армии".

Напомним, весной патриарх РПЦ Кирилл лишил Кураева церковного сана.

Перед этим протодиакон Кураев был лишен сана епархиальным судом Москвы в 2020 году за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в Живом журнале в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящей вдовы и детей. На протяжении более двух лет патриарх Кирилл не утверждал это решение суда.

Как писала "Страна", в упомянутой записи в Живом журнале Кураев назвал Агейкина тупым карьеристом.