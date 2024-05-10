В пятницу, 10 мая, в Украине идет 807-й день войны с Россией.

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10 мая

10.44 Украина может мобилизовать 10-20 тыс. заключённых по новому закону, но «точно не больше», сообщил Би-би-си министр юстиции Малюська.

«Вопрос в подходах. Я говорю — цифры совершенно не просчитаны, потому что в зависимости от каждого сценария численность будет разная», — отметил Малюська.

И добавил, что многое будет зависеть от военно-врачебных комиссий.

Журналисты сравнили новый украинский закон с мобилизацией заключенных в России.

«Я был бы слепым, если бы не видел параллели. Безусловно, параллель существует. Не нужно обманывать себя, но все же идет речь о разнице в подходах. У них это была принудительная мобилизация, у них всех вынуждали пойти, у них никого не готовили, без подготовки это было просто „мясо“», - ответил Малюська.

09.58 Ночные удары "Градами" по Волчанску попали на видео.

Сообщается, что россияне наносили массированные артиллерийские и авиаудары по всему северу Харьковской области.

09.47 Россияне готовят атаку в районе Волчанска Харьковской области, сообщает украинский военный 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

По его словам, ночью они проводили мощную артиллерийскую подготовку, а группы ДРГ пытались прощупать пограничную линию. Их отбили.

"Обстановка очень напряженная. В ближайшее время ожидается привлечение основных резервов, должны отбиться", - пишет боец.

Российские военные паблики также пишут, что с 5 утра усиленно обстреливали Харьковскую область, особенно Волчанск.

09.30 Армия РФ еще какое-то время продолжит поддерживать текущий высокий темп атак, но затем ее возможности снизятся, считает американский Институт изучения войны.

За последний месяц армия РФ заметно увеличила частоту наземных атак на востоке Украины.

Минобороны Британии сообщило, что количество российских атак увеличилось на 17% с марта по апрель. Основные усилия РФ были сконцентрированы на Часовом Яру, Авдеевке и Марьинке. В частности, атак на Часов Яр стало на 200% больше в периоде с марта по апрель.

09.27 Сообщают о взрыве, который слышали в Сумах. Местные паблики пишут, что взрывы раздаются ближе к границе.

07.52 Прилет беспилотника по НПЗ в Калужской области РФ. Власти региона говорят, что пожар уже потушен.

По этому заводу уже били два месяца назад.

07.44 Последствия прилета С-300 по Харькову этой ночью.

Пострадала гражданская инфраструктура. Повреждены 12 частных жилых домов.

Пострадали два человека: ребенок 11 лет и женщина 72 лет.