В Белом доме не ждут серьезных прорывов армии России в Харьковской области, где началось новое наступление по двум направлениям.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

"Россия, вполне возможно, совершит дальнейшие продвижения в ближайшие недели. Но мы не ожидаем каких-либо серьезных прорывов, и со временем приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года", - сказал представитель Белого дома.

Он спрогнозировал, что российские силы в дальнейшем увеличат интенсивность огня и перебросят дополнительные войска, "пытаясь создать неглубокую буферную зону вдоль украинской границы".

Сегодня главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сделал доклад Владимиру Зеленскому. Главными темами доклада стали оборона Харьковской области и ситуация в Часовом Яре.

Ранее в Центре противодействия дезинформации наступление россиян в Харьковской области назвали маневром для оттягивания украинских сил с Донбасса.