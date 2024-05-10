Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал доклад Владимиру Зеленскому. Главными темами доклада стали оборона Харьковской области и ситуация в Часовом Яре.

Об этом сообщил президент в своем телеграм-канале.

"Только что был доклад главкома Александра Сырского. По всей линии фронта тяжелые бои. Направлениям в Харьковской, Покровском и другим направлениям в Донецкой области – особое внимание. Обсудили оборонные действия и усиление наших позиций в Харьковской области. Отдельно – Часов Яр. Главком доложил о решениях, которые дадут больше возможностей нашим воинам", – говорится в публикации.

Напомним, сегодня утром армия РФ начала наступление на севере Харьковской области.

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