Украинский военный телеграм-канал Deep State публикует подробности ситуации с селом Пыльная Харьковской области, которое сегодня назвали в числе четырех занятых российской армией.

Паблик утверждает со ссылкой на свои источники, что россияне "уже некоторое время свободно находились в селе, как у себя дома, и командование на местах странным образом подавало информацию о ситуации в населенном пункте, которым, в частности, пользовалось высшее военно-политическое руководство".

В качестве доказательства Deep State публикует скриншоты присутствия армии РФ в Пыльной в предыдущие дни.

"Результат закономерен – враг накопил свои силы и начал продвигаться как в соседние села, так и на юг", – резюмирует паблик.

Он делает вывод о "проблеме с налаживанием коммуникации между подразделениями, которое по данным наших друзей, управление на местах не способно наладить, что приводит к потерям личного состава, в том числе из-за отсутствия контрбатарейной борьбы".

Также делается вывод о том, что пока наступательные действия россиян носят отвлекающий характер и ограничены в своих механизированных возможностях. Однако в посадках на территории РФ "содержатся дополнительные силы, которые могут быть применены в случае случайного успеха, как, например, в Очеретино".

Как мы писали, армия РФ начала наступление на севере Харьковской области. Эту информацию уже подтвердили Минобороны и президент Владимир Зеленский.

Война в Украине идет уже 807-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 мая 2024 года в обновляемом онлайне.