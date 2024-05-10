Украинские военные в Волчанске рассказали об обстановке в городе, где с ночи идет массированный обстрел и ожидается наступление РФ.

Говорят, обстрелов действительно стало больше, ситуация напряженная. Людей призывают эвакуироваться или сидеть в убежищах.

"Ситуация более-менее стабильная", - заявил военный.

В СНБО прокомментировали возможный удар по Волчанску с территории РФ, о котором говорят украинские военные.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что РФ сможет только обострить ситуацию на границе, но не прорваться на Харьков.

"Эти действия прогнозируемы. Ресурсы у врага есть к обострению в приграничье, о чем ранее говорили. Важно не путать это со способностью захватить Харьков, которой нет. Сейчас будет много вбросов по этой теме", - написал Коваленко.

Ранее мы писали подробнее о перспективах наступления в Харьковской области.

Напомним, что в Харькове после ночного удара россиян загорелись частные дома. Пострадали женщина и ребенок.

Также военный "Айдара" сообщил, что с территории РФ готовится атака в районе Волчанска под Харьковом.

Война в Украине идет уже 807-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. В Украине подсчитывают последствия недавнего удара по энергетике. Как стало известно, две ГЭС получили значительные поражения и были выведены из эксплуатации.

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