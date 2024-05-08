В среду, 8 мая, в Харькове был прилет по открытой местности на территории образовательного учреждения.

Об этом сообщает Харьковская ОВА.

Это был стадион школы, уточняет полиция.

Ранены пятеро детей, в том числе трое мальчиков 12-15 лет, сообщает мэр Игорь Терехов.

Один из детей находится в тяжелом состоянии.

По данным главы Харьковской ОВА, число пострадавших возросло до пяти человек. Пострадали мужчина 55 лет и женщина 80 лет.

Раненые в Харькове подростки играли в футбол на спортивной площадке во время прилета.

Видео со стадиона опубликовал мэр Игорь Терехов.

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