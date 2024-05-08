Сегодня ночью россияне запустили по Украине более 50 ракет и более 20 "Шахедов".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Удары были по инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях.

Президент также публикует фото последствий одного из прилетов.

Напомним, ночью РФ нанесла ракетный удар по энергетике Украины. "Укрэнерго" заявил, что был прилет по объекту энергетики в "одном из центральных регионов".

Также мы сообщали, что россияне атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК. Существенно повреждено оборудование, энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

Война в Украине идет уже 805-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Военный паблик Deep State сообщает, что у армии РФ было продвижение на Авдеевском направлении - возле Новопокровского. Это село южнее Очеретинского выступа, где серьезно продвинулись россияне.

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