Россия запустила по Украине более 50 ракет и 20 "Шахедов" - Зеленский
Сегодня ночью россияне запустили по Украине более 50 ракет и более 20 "Шахедов".
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Удары были по инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях.
Президент также публикует фото последствий одного из прилетов.
Напомним, ночью РФ нанесла ракетный удар по энергетике Украины. "Укрэнерго" заявил, что был прилет по объекту энергетики в "одном из центральных регионов".
Также мы сообщали, что россияне атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК. Существенно повреждено оборудование, энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.
Война в Украине идет уже 805-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 мая 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Военный паблик Deep State сообщает, что у армии РФ было продвижение на Авдеевском направлении - возле Новопокровского. Это село южнее Очеретинского выступа, где серьезно продвинулись россияне.
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