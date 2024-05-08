Сегодня ночью россияне атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК. Существенно повреждено оборудование, энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

Об этом сообщает ДТЭК.

"Это уже пятый массированный обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца. В последний раз враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК во время массированных атак 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля" - заявила компания.

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 51 работник был ранен, три энергетика погибли.

Накануне, Воздушные силы предупредили о новом ударе России по энергосистеме Украины после затишья. Как отметили в Воздушных силах, чтобы проводить с большей периодикой атаки, россиянам необходимо накапливать свои ракеты.

Ранее сообщалось, что российские обстрелы последних дней были направлены на украинскую ПВО.

Перед этим в ГУР сообщили, сколько у Кремля осталось современных ракет.

Война в Украине идет уже 805-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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