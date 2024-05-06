Национальный банк Украины прогнозирует резкое повышение тарифов на свет. Это закладывается в последний инфляционный отчет НБУ.

"В этот прогноз закладывается достаточно быстрый и существенный рост цен на электроэнергию. Это будет формировать дополнительное давление на цены и потребности в увеличении субсидий для населения", – говорится в документе.

В комиссии по энергетике отмечают, что повышение тарифов нужно из-за существенного разрушения украинской энергетики российскими ударами.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что последние массированные атаки россиян на энергетическую инфраструктуру Украины нанесли ущерб более чем на один миллиард долларов.

Ранее Кабмин продлил льготный тариф на электроэнергию для населения в размере 2,64 гривны за киловатт. Он точно будет действовать до конца мая.

Война в Украине идет уже 803-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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