Последние массированные атаки россиян на энергетику нанесли ущерб более чем на $1 млрд - Галущенко
Последние массированные атаки россиян на энергетическую инфраструктуру Украины нанесли ущерб более чем на один миллиард долларов.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.
По его словам, ситуация в энергосистеме сейчас сложная. Основные повреждения получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии.
Галущенко также сказал, что во время последнего отопительного сезона в результате взрывов в стране уничтожено больше энергетических мощностей, чем было восстановлено.
"Взрывы уничтожили больше, чем мы восстановили. Задача - снова все восстановить, но это сложная задача", - сказал он.
По словам министра, в ряде случаев определенные объекты были полностью уничтожены.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что в результате обстрелов РФ в Украине повреждена половина энергосистемы.
В ДТЭК сообщили, что в результате последних массированных ударов по энергосистеме в энергетике Украины возникла самая сложная ситуация с начала войны с РФ.
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