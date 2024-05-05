Последние массированные атаки россиян на энергетическую инфраструктуру Украины нанесли ущерб более чем на один миллиард долларов.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация в энергосистеме сейчас сложная. Основные повреждения получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии.



Галущенко также сказал, что во время последнего отопительного сезона в результате взрывов в стране уничтожено больше энергетических мощностей, чем было восстановлено.

"Взрывы уничтожили больше, чем мы восстановили. Задача - снова все восстановить, но это сложная задача", - сказал он.

По словам министра, в ряде случаев определенные объекты были полностью уничтожены.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что в результате обстрелов РФ в Украине повреждена половина энергосистемы.

В ДТЭК сообщили, что в результате последних массированных ударов по энергосистеме в энергетике Украины возникла самая сложная ситуация с начала войны с РФ.

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