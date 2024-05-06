Воздушные силы предупредили о новом ударе России по энергосистеме Украины после затишья
Россияне, скорее всего, готовятся к новому массированному обстрелу украинской энергетики.
Такое мнение высказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.
"Вероятнее всего, что враг планирует и готовится к проведению следующих атак. Мы не можем знать наверняка их стратегический замысел. Однако вероятнее всего, что противник сейчас анализирует результаты ударов, что он нанёс в последние месяцы по нашей энергетике", – сказал спикер Воздушных сил.
Как заметил Евлаш, чтобы проводить с большей периодикой атаки, россиянам необходимо накапливать свои ракеты.
"Они не могут использовать всё под ноль. В частности, должен оставаться какой-то стратегический запас. Поэтому мы видим сейчас такое некоторе затишье. Перед этим мы видели определенную паузу в использовании РФ беспилотников типа "Шахед", – сказал он.
Сейчас в Воздушных силах наблюдают, как армия РФ снова активизировалась, начав использовать запуски с ограниченными объёмами ракет разных типов.
"Однако ещё одной серьёзной проблемой остается использование КАБов", – подчеркнул Евлаш.
Ранее сообщалось, что российские обстрелы последних дней были направлены на украинскую ПВО.
Перед этим в ГУР сообщили, сколько у Кремля осталось современных ракет.