Россияне, скорее всего, готовятся к новому массированному обстрелу украинской энергетики.

Такое мнение высказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Вероятнее всего, что враг планирует и готовится к проведению следующих атак. Мы не можем знать наверняка их стратегический замысел. Однако вероятнее всего, что противник сейчас анализирует результаты ударов, что он нанёс в последние месяцы по нашей энергетике", – сказал спикер Воздушных сил.

Как заметил Евлаш, чтобы проводить с большей периодикой атаки, россиянам необходимо накапливать свои ракеты.

"Они не могут использовать всё под ноль. В частности, должен оставаться какой-то стратегический запас. Поэтому мы видим сейчас такое некоторе затишье. Перед этим мы видели определенную паузу в использовании РФ беспилотников типа "Шахед", – сказал он.

Сейчас в Воздушных силах наблюдают, как армия РФ снова активизировалась, начав использовать запуски с ограниченными объёмами ракет разных типов.

"Однако ещё одной серьёзной проблемой остается использование КАБов", – подчеркнул Евлаш.

Ранее сообщалось, что российские обстрелы последних дней были направлены на украинскую ПВО.

Перед этим в ГУР сообщили, сколько у Кремля осталось современных ракет.