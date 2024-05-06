Украина уже получила дополнительные ракеты для комплексов ПВО Patriot.

Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес, передаёт издание El Mundo.

По имеющейся информации, боеприпасы передали Испания и другие западные страны.

Ранее СМИ писали, что союзники уговаривали Мадрид передать и сами системы Patriot, но Испания согласилась только на "небольшое количество ракет".

Сообщалось, что всего Испания располагает этими боеприпасами в количестве не более 50 штук, при этом одна такая ракета стоит более миллиона евро.

Война в Украине продолжается уже 803-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На минувших выходных Россия активно наносила воздушные удары. По несколько раз в день обстреливался Харьков. Под ударом оказалась Одесская область. Обстрелы юга Украины были нацелены на системы ПВО. Они могут означать подготовку массированного удара по энергетике, пишут украинские мониторинговые паблики.

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