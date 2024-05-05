В воскресенье, 5 мая, российские военные нанесли удар пятью ракетами по Славянской ТЭС в Донецкой области. В результате повреждены объекты на территории станции.

Об этом сообщил заместитель главы Николаевской городской военной администрации Владимир Проскунин в комментарии "Суспильному".

"Сегодня 5 мая в 10:35 начался обстрел Славянской ТЭС Донбассэнерго. В ходе обстрела был поврежден ряд объектов на территории станции", - рассказал замглавы ГВА.

Российские военные нанесли удар четырьмя кассетными ракетами из РСЗО "Смерч" и одной фугасной. Пострадавших в результате обстрела не было.

Также Владимир Проскунин показал фото последствий обстрела Славянской ТЭС.

Ранее мы публиковали видео одной из разрушенных ракетным ударом ТЭС ДТЭК. В ролике можно было заметить поврежденные энергоблоки и сгоревшие трансформаторы, разрушенные бетонные стены и проваленную крышу, а оборудование превратилось в груду металлолома.

Война в Украине идет уже 802-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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