Ночью РФ нанесла ракетный удар по энергетике Украины
По Украине ночью наносился удар дронами, крылатыми и баллистическими ракетами.
"Укрэнерго" заявляет, что были удары по энергетике Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Полтавской областях. Есть повреждения объектов генерации.
Также в компании заявили, что был прилет по объекту энергетики в "одном из центральных регионов".
В Киевской области (Броварский район) был прилет по объекту гражданской инфраструктуры, пострадали два человека, заявил глава Броваров.
В то же время глава Киевской области заявил, что прилетов по объектам нет, но было падение обломков в четырех местах. Повреждены электросети.
В Кировоградской области поврежден объект критической инфраструктуры Александрийского района. Травмирован ребенок 8-ми лет. Разрушения претерпели 13 частных домов и почти три десятка гаражей.
По данным властей Львовской области, на них летели крылатые ракеты и "Кинжалы". Обстреливался район Стрыя. Министр энергетики Галущенко подтвердил, что в этом регионе также был атакован объект энергетики.
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