По Украине ночью наносился удар дронами, крылатыми и баллистическими ракетами.

"Укрэнерго" заявляет, что были удары по энергетике Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Полтавской областях. Есть повреждения объектов генерации.

Также в компании заявили, что был прилет по объекту энергетики в "одном из центральных регионов".

В Киевской области (Броварский район) был прилет по объекту гражданской инфраструктуры, пострадали два человека, заявил глава Броваров.

В то же время глава Киевской области заявил, что прилетов по объектам нет, но было падение обломков в четырех местах. Повреждены электросети.

В Кировоградской области поврежден объект критической инфраструктуры Александрийского района. Травмирован ребенок 8-ми лет. Разрушения претерпели 13 частных домов и почти три десятка гаражей.

По данным властей Львовской области, на них летели крылатые ракеты и "Кинжалы". Обстреливался район Стрыя. Министр энергетики Галущенко подтвердил, что в этом регионе также был атакован объект энергетики.

Война в Украине идет уже 805-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Военный паблик Deep State сообщает, что у армии РФ было продвижение на Авдеевском направлении - возле Новопокровского. Это село южнее Очеретинского выступа, где серьезно продвинулись россияне.

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