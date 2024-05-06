Ночью 6 мая россияне нанесли авиационный удар по энергетическим объектам Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в своем телеграм-канале.

"На местах работают все необходимые службы. Ведутся восстановительные работы. Последствия атаки уточняются", - добавили в ОВА.

Судя по всему, речь идет о беспилотниках. Воздушные силы ВСУ уже заявили, что сбили 12 из 13 "Шахедов" на территории Сумской области.

"Враг атаковал с северного направления 13-ю ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков – Курская область РФ)", - сообщили в ВС ВСУ.

Напомним, недавно в районах Днепра и Кривого Рога после ночной атаки были повреждены энергетические объекты.

Война в Украине идет уже 803-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На минувших выходных Россия активно наносила воздушные удары. По несколько раз в день обстреливался Харьков. Под ударом оказалась Одесская область. Обстрелы юга Украины были нацелены на системы ПВО. Они могут означать подготовку массированного удара по энергетике, пишут украинские мониторинговые паблики.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.