В Сумской области с ночи идут отключения света после прилета по объекту "Укрэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго".

Отмечается, что поврежден высоковольтный объект. На месте работают ремонтные бригады.

В свою очередь в Сумской областной военной администрации заявляют, что без электроэнергии остались населенные пункты Сумского, Роменского и Ахтырского районов. Частично свет вернули, но в Сумах еще с ним перебои.

Объекты критической инфраструктуры переводят на аварийные источники питания. Также развернуты "пункты несокрушимости".

Напомним, ночью россияне нанесли авиаудар по энергообъектам в Сумской области. Силы ПВО сбили 12 из 13 "Шахедов".

Война в Украине идет уже 803-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На минувших выходных Россия активно наносила воздушные удары. По несколько раз в день обстреливался Харьков. Под ударом оказалась Одесская область. Обстрелы юга Украины были нацелены на системы ПВО. Они могут означать подготовку массированного удара по энергетике, пишут украинские мониторинговые паблики.

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