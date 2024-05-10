Ночью 10 мая российские военные обстреляли Харьков. Загорелись частные дома, пострадали женщина и ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

"В 03:20 оккупанты нанесли удар по Харькову. Возник пожар в трех частных домах. По предварительным данным, повреждены 12 частных жилых домов. Пострадали два человека: ребенок 11 лет и женщина 72 лет – острая реакция на стресс", - говорится в сообщении.

Также Синегубов показал фото последствий удара по городу.

Напомним, накануне в Харькове был прилет по стадиону школы, пострадали дети.

Война в Украине идет уже 807-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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