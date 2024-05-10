Войска РФ захватили четыре приграничных населённых пункта в Харьковской области.

Об этом сообщает главред сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов у себя в телеграм-канале.

По словам журналиста, россияне заняли сёла Стрелечье (его еще называют Стрелечья), Красное, Пыльная и Борисовка. Незначительное продвижение есть на втором направлении удара – в районе Волчанска. Общая площадь захваченной территории - более 30 квадратных километров.

Российские войска атаковали силами до 4-5 батальонов пехоты.

"Этот район под границей давно уже был фактически серой зоной, линия обороны там не была развёрнута, и поэтому противнику удалось без особых препятствий создать плацдарм шириной до 10 км и глубиной до 5 км на территории Украины. Это примерно до 40 км от Харькова", – написал Бутусов.

По его словам, "большой вопрос", "почему врагу удалось так быстро силами пехоты захватить столь значительную территорию", ведь атака не стала внезапной для украинского командования.

"О наступлении говорили много месяцев, и подготовиться, чтобы пехота не шла маршем, было достаточно времени", – отметил журналист.

В частности, оказалась "неэффективной" организация обороны в районе Стрелечьего. Российские войска там пытаются продвигаться дальше. На остальных участках их остановили, но ожидается усиление атак.

"Если их не остановить и не нанести больших потерь, они начнут захватывать другие участки вдоль границы, чтобы сначала отодвинуть фронт от границы с РФ, а дальше использовать этот фронт как возможный плацдарм для наступления более значительными силами", – считает Бутусов.

На карте территория в приграничье Харьковской области, которую, по данным Бутусова, захватили россияне, выглядит вот так. Это выступ к северу от Харькова и к востоку от погранперехода "Гоптовка" (на карте отмечен красным). Волчанск находится сильно восточнее.

Правда, как утверждают россияне, им удалось захватить населенный пункт Гатище к западу от Волчанска. Но официально Украина этого не подтверждала, как и захват других населенных пунктов в приграничье.

Между тем харьковский губернатор Олег Синегубов отрицает территориальные потери на границе с РФ.

"Все наступательные атаки отбиты. Потери территории не допущено", - заявил Синегубов в эфире телемарафона.

И добавил, что в указанных приграничных районах продолжаются боевые действия.

На уточняющий вопрос, прорвали ли россияне границу, губернатор сказал, что вся прифронтовая территория фактически является "серой зоной".

"Враг может заезжать на определенную территорию техникой, дальше идут бои и враг там уничтожается", - заявил Синегубов.

Напомним, утром армия РФ начала наступление на севере Харьковской области.

Судя по всему, россияне пытаются создать на Харьковщине буферную зону.