Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в пятницу, 10 мая.

Главное из заявлений президента:

Главное – Харьковская область, где российские войска попытались расширить операции против Украины. "Добавляем наши силы на Харьковское направление". Прокомментировал новый пакет военной помощи от США: "то, что нужно". Рассказал о визите президента Словакии, говорили о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС. Сообщил, что лично пригласил на "саммит мира" Константинопольского патриарха и несколько лидеров государств.

Напомним, армия РФ начала наступление на севере Харьковской области.

В то же время в Харьковской ОВА отрицают, что у РФ есть силы для наступления на Харьков.

Война в Украине идет уже 807-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. В Украине подсчитывают последствия недавнего удара по энергетике. Как стало известно, две ГЭС получили значительные поражения и были выведены из эксплуатации.

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