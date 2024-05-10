США выделили Украине новый пакет помощи на 400 миллионов долларов. Что в него войдет
США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
В тексте пресс-релиза сказано, что президент США Джо Байден дал распоряжение госсекретарю Энтони Блинкену выделить 400 миллионов долларов на нужды Украины.
Позже Пентагон опубликовал полный список оружия, которое вошло в новый пакет для Украины:
- дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;
- дополнительные боеприпасы для NASAMS;
- зенитные ракеты Stinger;
- оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;
- дополнительные HIMARS и боеприпасы;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- боевые машины пехоты Bradley;
- бронетранспортеры M113;
- машины с защитой от мин и засад (MRAP);
- прицепы для перевозки тяжелой техники;
- ракеты с оптической наводкой (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
- стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
- боеприпасы и оборудование для расчистки помех;
- прибрежные и речные патрульные катера;
- средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;
- запасные части, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Это уже второй пакет военной помощи Украине от США после того, как Конгресс выделил на это деньги в конце апреля.
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