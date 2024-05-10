Байден распорядился выделить помощь Киеву. Фото: facebook.com/WhiteHouse

США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В тексте пресс-релиза сказано, что президент США Джо Байден дал распоряжение госсекретарю Энтони Блинкену выделить 400 миллионов долларов на нужды Украины.

Позже Пентагон опубликовал полный список оружия, которое вошло в новый пакет для Украины:

  • дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;
  • дополнительные боеприпасы для NASAMS;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;
  • дополнительные HIMARS и боеприпасы;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • боевые машины пехоты Bradley;
  • бронетранспортеры M113;
  • машины с защитой от мин и засад (MRAP);
  • прицепы для перевозки тяжелой техники;
  • ракеты с оптической наводкой (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
  • стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
  • боеприпасы и оборудование для расчистки помех;
  • прибрежные и речные патрульные катера;
  • средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;
  • запасные части, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Это уже второй пакет военной помощи Украине от США после того, как Конгресс выделил на это деньги в конце апреля.

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