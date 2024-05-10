США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В тексте пресс-релиза сказано, что президент США Джо Байден дал распоряжение госсекретарю Энтони Блинкену выделить 400 миллионов долларов на нужды Украины.

Позже Пентагон опубликовал полный список оружия, которое вошло в новый пакет для Украины:

дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;

дополнительные боеприпасы для NASAMS;

зенитные ракеты Stinger;

оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;

дополнительные HIMARS и боеприпасы;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

боевые машины пехоты Bradley;

бронетранспортеры M113;

машины с защитой от мин и засад (MRAP);

прицепы для перевозки тяжелой техники;

ракеты с оптической наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;

боеприпасы и оборудование для расчистки помех;

прибрежные и речные патрульные катера;

средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;

запасные части, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Это уже второй пакет военной помощи Украине от США после того, как Конгресс выделил на это деньги в конце апреля.

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