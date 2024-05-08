США работают над новыми пакетами военной помощи Украине, но пока не готовы говорить о сроках их выделения.

Такое заявление сделал на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

На вопрос журналистов, будут ли США ускорять поставки вооружений Украине в свете последней российской ракетной атаки, представитель Госдепа сказал, что дополнительных объявлений по этому поводу он не имеет, но напомнил, что США недавно предоставили Украине помощь в размере более миллиарда долларов.

"Мы работаем над другими пакетами. Я думаю, вы можете ожидать, что мы вернемся к тому темпу, в котором мы находились до перерыва в финансировании", - добавил Миллер.

Напомним, в конце апреля президент Владимир Зеленский заявил, что военная помощь от США уже начала поступать в Украину.

Между тем западные СМИ пишут, что американская помощь поможет Украине удержать фронт, но ситуация "очень тяжелая".

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