Наступление россиян в Харьковской области – это маневр для оттягивания украинских сил с Донбасса.

Так считает глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Они пытаются оттянуть часть сил нашей армии для того, чтобы мы оборонялись на этих направлениях. Будут пытаться уменьшить присутствие Сил обороны непосредственно на востоке, где планируется главный удар врага. Это Покровск, Часов Яр, Константиновка. Также стоит говорить о Курахово, Мирнограде и о других городах. Это главная зона удара врага. Данный удар в Харьковской области – это маневр для подтягивания наших сил", – заявил Коваленко.

Напомним, армия РФ начала наступление на севере Харьковской области. Эту информацию уже подтвердили Минобороны и президент Владимир Зеленский.

Также мы анализировали в нашем итоговом материале, зачем РФ наступает под Харьковом.

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